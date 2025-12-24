Compania a ajuns la un acord pentru vânzarea operațiunilor locale către antreprenorii slovaci Marián Kapusta Sr. și Marián Kapusta Jr., marcând retragerea completă de pe piața românească de profile metalice.

Tranzacția include fabrica Lindab din Ștefăneștii de Jos (Ilfov), activitățile de depozitare și întreaga echipă de vânzări. Operațiunile locale generează anual aproximativ 210 milioane de coroane suedeze – echivalentul a circa 18 milioane de euro – și însumează aproximativ 100 de angajați.

Decizia vine în contextul strategiei anunțate încă din 2024 de Lindab, când compania a comunicat intenția de a se retrage din Europa de Est din cauza profitabilității reduse a diviziei Profile Systems. „Această vânzare marchează finalizarea ieşirii Grupului Lindab din operaţiunile Profile Systems în Europa de Est”, declara atunci Ola Ringdahl, președinte și CEO al grupului. „Profile Systems se poate concentra acum pe pieţele din Scandinavia, în timp ce Ventilation Systems în Europa de Est se va focaliza pe pieţe cu potenţial solid de creştere profitabilă”

Cine sunt cumpărătorii și ce urmează

Marián Kapusta Sr. și Marián Kapusta Jr. nu sunt la prima achiziție de acest tip. Cei doi au preluat anterior divizii Lindab din Slovacia și Ungaria, consolidându-și prezența în regiune. Finalizarea tranzacției din România este estimată pentru primul trimestru al anului 2026 și este așteptată să aibă un impact pozitiv asupra fluxului de numerar al grupului suedez.

Lindab a justificat retragerea prin mai mulți factori: dezvoltarea modestă a pieței, volatilitatea prețurilor materiilor prime și creșterea costurilor generate de inflație. În 2024, divizia din Europa de Est avea aproximativ 250 de angajați și vânzări de circa 500 de milioane de coroane suedeze.

Piața locală de acoperișuri metalice a traversat un an dificil în 2023, pe fondul amânării proiectelor rezidențiale, ceea ce a afectat cererea și implicit vânzările Lindab. Deși compania spera într-o revenire în 2024, condițiile economice nu au fost suficiente pentru a schimba direcția strategică.

Lindab rămâne un jucător global important

Deși părăsește România, Lindab rămâne un nume puternic la nivel european. Compania este listată la Bursa din Stockholm și a raportat vânzări de 13,1 miliarde de coroane suedeze în 2023. Grupul este prezent în aproximativ 20 de țări și are circa 5.000 de angajați la nivel global.

