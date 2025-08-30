„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat, pentru Adevărul, Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Combinatul siderurgic hunedorean are aproximativ 500 de salariați afectați de această măsură temporară. Suspendarea activității survine pe fondul cererii scăzute și al presiunilor financiare legate de costurile energiei.

Istoria combinatului și restructurările din trecut

Uzina de la Hunedoara a fost privatizată în 2003, după un lung proces de restructurare care a început la mijlocul anilor ’90. Numărul de angajați a scăzut etapizat, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în 2004, atunci când uzinele au fost preluate de grupul ArcelorMittal. În prezent, compania deține în România unități de producție și la Iași și Roman, pe lângă cea de la Hunedoara.

