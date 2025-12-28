Este vorba de o tânără de 26 de ani care nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare.

Alte trei persoane sunt în stare gravă. Vă avertizăm că sunt informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Victimele au rămas încarcerate. Intervenție contracronometru

Două mașini s-au ciocnit violent la ieșirea din municipiul Botoșani, către Suceava. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi intrat pe contrasens și astfel s-ar fi produs accidentul.

Toate victimele au rămas încarcerate și au fost salvate de pompieri după câteva zeci de minute.

Polițiștii investighează cum s-a produs nefericitul incident.