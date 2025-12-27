Tensiunile dintre Moscova și Kiev se intensifică, ambele părți transmițând semnale opuse cu privire la viitorul conflictului. Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că, în absența unei dorințe din partea Ucrainei de a soluționa conflictul pe cale pașnică, Rusia își va atinge toate obiectivele „operațiunii militare speciale” prin forță.

Declarația, transmisă de agenția TASS, a fost dublată de o vizită a liderului de la Kremlin la unul dintre posturile de comandă ale armatei, unde a primit rapoarte de la șeful Statului Major, Valery Gerasimov, și de la comandanții grupărilor „Centru” și „Est”.

În replică, președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile masive cu drone și rachete lansate de Rusia în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Potrivit liderului ucrainean, aceste agresiuni demonstrează clar intenția Moscovei de a continua războiul, în timp ce Kievul rămâne orientat către obținerea unei păci juste.

Contradicții privind situația de pe teren

Pe plan militar, informațiile oficiale rămân contradictorii, în special în regiunile Donețk și Zaporojie. Comandanții ruși i-au raportat lui Putin capturarea orașelor Myrnohrad, Rodynske și Artemivka (Donețk), precum și a localităților Huliaipole și Stepnohirsk (Zaporojie).

În raportul său de sâmbătă, armata ucraineană a infirmat aceste avansuri, susținând că forțele sale au respins cu succes atacurile rusești în zonele critice din vecinătatea Myrnohrad și Huliaipole.

Această prăpastie dintre discursul diplomatic și realitatea sângeroasă de pe front subliniază un impas profund, în care controlul teritorial devine principala monedă de schimb, în detrimentul negocierilor.