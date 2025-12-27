Zelenski: „Planul de pace pentru a încheia războiul e 90% gata!”

Vizita lui Zelenski în Statele Unite ale Americii arată faptul că negocierile progresează, din moment ce Donald Trump a spus clar că se va întâlni cu omologul său ucrainean doar dacă va simți că un acord este aproape. Liderul ucrainean a spus că va discuta cu președintele SUA despre garanțiile de securitate și despre aspectele care pot fi stabilite doar la nivel de lideri.

Întâlnirea are loc după ultimele negocieri în Florida, dintre oamenii lui Trump și delegațiile ruse și ucrainene. La acestea au participat ginerele președintelui SUA, Jared Kushner și emisarul special, Steve Witkoff. Un înalt oficial american a clasificat discuțiile drept pozitive și constructive. Mai mult decât atât, acesta susține că avansul din ultima perioadă este uriaș în comparație cu ultimul an. În paralel, Kremlinul a confirmat că omul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov a vorbit cu reprezentanții americani.

În principiu, majoritatea punctelor importante ale planului de pace sunt deja agreate între SUA și Ucraina, inclusiv garanțiile de securitate care urmează să fie date Kievului. Structura acestora e inspirată din articolul 5 al NATO, iar documentul este pregătit să fie trimis în Congres.

Totuși, unele puncte-cheie rămân blocate. Unul dintre aspectele asupra cărora Kievul și Moscova nu au reușit să se pună de acord este regiunea Donbas. Rusia cere control total asupra regiunii în cadrul oricărui acord. În acest context, SUA plănuiește să transforme anumite părți ale Donbasului în zone economice libere demilitarizate. În paralel, Volodimir Zelenski susține că orice concesie teritorială trebuie validată prin referendum.