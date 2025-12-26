Președintele Ucrainei a declarat că echipele de negociatori au pregătit documente esențiale privind securitatea și teritoriul Ucrainei, subliniind optimismul pentru finalizare rapidă.

Liderul de la Kiev a confirmat o întâlnire la cel mai înalt nivel cu președintele american Donald Trump pentru ziua de duminică la reședința din Mar-a-Lago. Discuțiile vor viza finalizarea celor 10% rămași din plan, cu accent pe teritoriu și garanții de securitate.

„Această întâlnire are ca scop specific finalizarea tuturor aspectelor pe cât posibil”, a declarat Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Planul revizuit, redus de la 28 la 20 de puncte, include confirmarea suveranității Ucrainei și mecanisme de neagresiune, evitând cereri extreme precum renunțarea la NATO sau cedări masive de teritoriu. Progresele vin după săptămâni de tratative la Geneva și Miami, deși Rusia a emis contrapropuneri critice.