Ce au transmis anchetatorii în acest caz?

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, bărbatul plecase de acasă pe 24 decembrie pentru a ajunge la un spital din Ploiești, unde urma să consulte un medic. Deși s-a prezentat la unitatea medicală, acesta nu a fost internat și nu s-a mai întors la domiciliu.

Dispariția a fost semnalată în seara zilei de Crăciun, în jurul orei 18:00, când fiul septuagenarului, îngrijorat că tatăl său nu revenise acasă și nu figura internat în spital, a anunțat Poliția. La scurt timp, oamenii legii au făcut publice fotografia și semnalmentele bărbatului, solicitând sprijinul populației pentru identificarea acestuia.

Vineri după-amiază, căutările s-au încheiat cu o veste tragică. Poliția Prahova a confirmat că trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit pe un teren situat la marginea Ploieștiului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție au precizat că, în urma examinării preliminare, nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar până în acest moment nu există indicii care să sugereze implicarea unei fapte penale.

Cu toate acestea, ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații, urmând ca investigațiile să clarifice toate aspectele acestui caz.