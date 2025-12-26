Acesta a decis să îi întindă o mână de ajutor lui Tylor Chase, un fost actor ajuns să trăiască pe străzile din Los Angeles, însă demersul său a avut consecințe surprinzătoare.

Cum a ajuns Tylor Chase de nerecunoscut?

Daniel Curtis Lee, care l-a interpretat pe Simon „Cookie” Nelson-Cook în producția Nickelodeon difuzată între 2004 și 2007, a povestit recent pe rețelele de socializare că l-a întâlnit pe Tylor Chase, în vârstă de 36 de ani, în timp ce acesta se afla fără adăpost. Mișcat de situația fostului său coleg, actorul i-a oferit o cameră de motel, sperând că astfel îl va ajuta să iasă, măcar temporar, din viața de pe stradă.

La scurt timp după cazare, însă, gestul de bunăvoință s-a transformat într-o experiență neașteptată. Potrivit declarațiilor făcute de Daniel Curtis Lee într-un videoclip publicat de Crăciun, administrația motelului l-a contactat la doar câteva ore după ce Chase primise camera. Personalul l-a informat că ușa fusese lăsată larg deschisă, frigiderul era răsturnat, iar cuptorul cu microunde fusese mutat în cadă, semn că spațiul fusese grav deteriorat.

Actorul a recunoscut că fusese avertizat anterior de familia lui Tylor Chase că încercările repetate de a-l caza în hoteluri sau alte spații au eșuat de fiecare dată. Cu toate acestea, el a ales să creadă că, de această dată, lucrurile ar putea lua o turnură diferită. Episodul l-a determinat însă să vorbească deschis despre dificultatea extremă de a ajuta o persoană care se confruntă cu probleme psihice severe și dependență, în lipsa unui sprijin medical și social constant.

Cazul lui Tylor Chase nu este singular. Potrivit relatărilor din presa americană, și alți foști actori-copii au încercat să intervină. Shaun Weiss, cunoscut pentru rolul său din filmul Disney „The Mighty Ducks”, i-ar fi oferit lui Chase posibilitatea de a intra într-un program de dezintoxicare și de a urma un tratament pe termen lung, inspirat de propria sa experiență de recuperare.

Tatăl lui Tylor Chase, Joseph Mendez Jr., a declarat că fiul său se luptă de peste zece ani cu afecțiuni grave de sănătate mintală, inclusiv schizofrenie și tulburare bipolară, probleme amplificate de consumul de substanțe. La rândul lor, autoritățile locale au confirmat că echipele de asistență socială îl monitorizează constant și i-au oferit, în repetate rânduri, adăpost, servicii medicale și tratament pentru dependență, propuneri pe care acesta le-a refuzat de fiecare dată.