Pat Finn s-a stins din viață marți, 23 decembrie 2025, la locuința sa din Los Angeles, fiind înconjurat de familie.

Diagnosticul de cancer la vezică urinară a fost pus în 2022, cu remisie temporară, însă boala a recidivat și s-a metastazat.

Cine a fost Pat Finn

Finn a absolvit Universitatea Marquette, unde a jucat rugby alături de Chris Farley, și a debutat în comedie la Second City din Chicago, conform metro.co.uk.

Finn apărut în „Seinfeld” (ca Joe Mayo), „Murphy Brown”, „3rd Rock from the Sun” și a interpretat personajul Bill Norwood în „The Middle” (2010-2018), precum și Dr. Roger în „Friends”.

Acesta și-a lăsat în urmă soția, Donna (căsătoriți din 1990), cei trei copii – Cassidy, Caitlin și Ryan – precum și părinți și frați.

Colegi precum Jeff Dye i-au adus omagii pe rețelele sociale, descriindu-l ca pe un prieten cu un simț al umorului perfect.