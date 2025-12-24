Deși Roscosmos nu confirmă explicit natura nucleară, proiectul implică corporația nucleară Rosatom și Institutul Kurchatov, principalul centru de cercetare nucleară rus.

Rusia, pionieră în explorarea spațială odată cu zborul lui Yuri Gagarin în 1961, a rămas în urmă față de SUA și China în ultimele decenii, suferind un eșec major cu prăbușirea misiunii fără echipaj Luna-25 în august 2023.

Anunțul amplifică cursa spațială, cu SUA vizând și ea tehnologii nucleare lunare, în timp ce parteneriatul ruso-chinez avansează rapid spre o prezență permanentă pe Lună.

Agenția spațială rusă Roscosmos a anunțat că noua centrală are rolul de a sprijini programul lunar al Rusiei, incluzând alimentarea roverelor, a unui observator și a infrastructurii stației internaționale comune de cercetare lunară dezvoltată împreună cu China.

Potrivit Roscosmos, „proiectul constituie un pas semnificativ către realizarea unei baze științifice lunare cu funcționare permanentă și marchează tranziția de la misiuni individuale la un program extins de explorare pe termen lung”.

Deși agenția nu a menționat clar că instalația va avea caracter nuclear, a precizat că printre partenerii implicați se numără corporația de stat Rosatom și Institutul Kurchatov, principalul centru de cercetare nucleară din Rusia.

Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, declara în luna iunie că una dintre ambițiile instituțiilor participante este construirea unei centrale nucleare pe Lună, dar și lansarea unor misiuni de explorare a planetei Venus, supranumită „planeta soră” a Pământului.

Satelitul natural al Terrei, aflat la circa 384.400 de kilometri distanță, contribuie la stabilitatea rotației planetei noastre și la menținerea unui climat echilibrat, fiind totodată responsabil de formarea mareelor oceanice.



