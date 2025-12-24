Ce au transmis oamenii legii?

Evenimentul s-a petrecut pe strada Unirii, în municipiul Giurgiu, unde polițiștii au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducătorul auto nu a respectat indicațiile, declanșând o urmărire de 12 kilometri, care s-a încheiat în localitatea Daia, județul Giurgiu.

Verificările au arătat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mașina nu avea înregistrare legală și era dotată cu plăcuțe false. Testul cu aparatul etilotest a indicat că șoferul nu consumase alcool.

Măsuri judiciare

Pe 24 decembrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducere fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat cu plăcuțe false. Ulterior, unitatea de parchet a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile reamintesc că astfel de incidente sunt extrem de periculoase, atât pentru șoferi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, și subliniază importanța respectării regulilor rutiere.