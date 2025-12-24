PLUS
Clement Sava, senator PACE: „Crăciunul este despre a ne privi unii pe alții cu mai multă înțelegere, despre a întinde o mână celui aflat în nevoie”

Senatorul Clement Sava, vicelider al Grupului PACE – Întâi România din Senat, le-a adresat românilor un mesaj de Crăciun, în care îndeamnă la credință și la respectarea valorilor creștine.

 
„În seara Ajunului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, când lumina se așază mai blând peste casele noastre, iar liniștea aduce cu ea gânduri adânci, vă adresez un mesaj din inimă. Crăciunul  reprezină un reper al sufletului românesc, un timp al întoarcerii la ceea ce contează cu adevărat: credința, familia, iertarea și nădejdea.

Nașterea Domnului ne amintește că puterea nu stă în zgomot sau în forță, ci în smerenie, adevăr și iubire. De generații întregi, poporul român a rezistat prin aceste valori creștine, transmise din tată în fiu, păstrate în casele simple, în bisericile satelor, în rugăciunea spusă în șoaptă. Atunci când vremurile au fost grele, credința a fost sprijinul care ne-a ținut drepți și uniți.

Crăciunul este despre a ne privi unii pe alții cu mai multă înțelegere, despre a întinde o mână celui aflat în nevoie și despre a ne asuma responsabilitatea pentru binele aproapelui. Este momentul în care ne aducem aminte că România nu este doar un teritoriu, ci o comunitate de oameni legați prin valori, prin tradiții și prin dorința de a lăsa copiilor noștri o țară demnă și dreaptă.

Vă doresc ca această sărbătoare să vă găsească alături de cei dragi, cu pace în suflet și cu speranță pentru anul ce vine. Să ne păstrăm credința vie, să ne apărăm valorile și să nu uităm niciodată că viitorul se construiește pe adevăr, muncă și respect față de Dumnezeu și față de aproapele nostru.

Crăciun binecuvântat, liniște și împliniri pentru fiecare familie din România!”, este mesajul adresat românilor de senatorul Clement Sava.

