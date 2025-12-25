Cine a fost Ion Drăgan?

Originar din județul Gorj, Ion Drăgan nu era apreciat doar în Oltenia, ci în întreaga țară, fiind recunoscut pentru autenticitatea cu care a promovat tradițiile și portul popular românesc. Nimic nu anunța tragedia care avea să se producă în dimineața de Crăciun.

Potrivit informațiilor apărute, artistul a fost găsit fără viață în locuința sa din comuna Bălești, chiar de către tatăl său. Ion Drăgan se afla în pat, iar intervenția nu a mai putut schimba nimic. Cu doar câteva ore înainte, interpretul fusese activ și plin de viață, participând la colindat, așa cum obișnuia în fiecare an.

De altfel, artistul postase recent un mesaj pe rețelele de socializare, în care le ura prietenilor și admiratorilor săi sărbători liniștite. Ultima sa postare, publicată cu aproximativ 14 ore înainte de deces, transmitea un gând de bine și sănătate tuturor celor care îl urmăreau.

Ion Drăgan era cunoscut ca un om profund atașat de valorile tradiționale, dedicat folclorului și misiunii de a duce mai departe moștenirea culturală gorjenească. Chiar și în ajunul tragediei, acesta ar fi vorbit la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, fără a da vreun semn că se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în mediul online. Mesajele de condoleanțe au curs neîntrerupt, iar prietenii, colegii de breaslă și admiratorii și-au exprimat șocul și durerea în fața unei pierderi atât de bruște.

Ion Drăgan rămâne în memoria publicului ca un artist dedicat, un om al tradiției și un nume important al muzicii populare românești, plecat mult prea devreme dintre cei dragi.