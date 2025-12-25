„Nici nu a început bine sezonul de iarnă şi, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoştinţei, situaţie care a impus intervenţia de urgenţă a echipajelor de salvare”, informează, joi, oficialii Salvamont Braşov.

Femeia a fost stabilizată de salvatorii din cadrul Formației Salvamont Predeal – Serviciul Județean Salvamont Brașov, fiind ulterior predată unui echipaj SMURD. În momentul preluării de către ambulanță, victima era conștientă.

Reprezentanții Salvamont atrag atenția că viteza mare pe pantă, lipsa controlului și „un moment de neatenție sau de entuziasm” pot transforma rapid o activitate de agrement într-un incident grav, cu consecințe serioase.

„Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomeraţie şi lipsa unei distanţe de siguranţă între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar şi aparent minoră, poate avea consecinţe grave.

Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorinţa de senzaţii mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor. Facem apel la responsabilitate, prudenţă şi bun-simţ. Folosiţi doar zonele special amenajate, adaptaţi viteza la condiţiile din teren şi la nivelul de experienţă, păstraţi distanţa faţă de ceilalţi şi supravegheaţi copiii.

Un singur moment de neatenţie sau de entuziasm exagerat poate avea consecinţe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenţia rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”, a declarat, în acest context, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.