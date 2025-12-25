Aceștia le cer șoferilor să evite depășirea utilajelor de deszăpezire și să nu circule în imediata apropiere a acestora, subliniind riscurile majore la care se expun.

Vreme rea în România

Echipele DRDP Craiova intervin încă din seara zilei de miercuri pe sectoarele de drum unde s-au semnalat precipitații sub formă de ninsoare. Potrivit oficialilor instituției, depășirea utilajelor care curăță carosabilul este extrem de periculoasă, întrucât porțiunea de drum din fața acestora este adesea acoperită cu zăpadă sau polei.

„Utilajele acționează pentru siguranța traficului. Vă rugăm să păstrați distanța, să nu le depășiți și să circulați cu prudență”, au transmis drumarii, în prima zi de Crăciun.

Aceștia atrag atenția că materialul antiderapant împrăștiat poate fi proiectat în trafic și poate provoca avarii autovehiculelor care se apropie prea mult. În plus, manevrele utilajelor pot fi greu de anticipat, iar vizibilitatea este adesea redusă din cauza condițiilor meteo.

Până joi, la ora 17:00, pe rețeaua de drumuri naționale administrată de DRDP Craiova au fost mobilizate aproximativ 150 de autoutilaje, care au împrăștiat peste 830 de tone de material antiderapant, majoritatea fiind sare.

Autoritățile anunță că ninsorile continuă în cea mai mare parte a județelor din zonă, iar în regiunea Rânca se înregistrează intensificări ale vântului. Șoferii sunt sfătuiți să își adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece.

La nivel județean, intervențiile continuă. Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că acțiunile de deszăpezire au început încă din Ajunul Crăciunului. Peste 100 de muncitori și zeci de utilaje sunt mobilizate pentru menținerea drumurilor județene în stare de circulație.

Meteorologii estimează că stratul de zăpadă ar putea ajunge, în unele zone, până la 15 centimetri, motiv pentru care autoritățile fac apel la prudență și responsabilitate în trafic.