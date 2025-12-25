La propunerea polițiștilor brăileni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus reținerea acesteia, ulterior fiind plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit IPJ Brăila, femeia a fost depistată pe 24 decembrie de polițiștii din cadrul Poliției Ianca.

Pe numele acesteia, autoritățile din Italia au emis o semnalare în vederea arestării și extrădării, fiind acuzată de comiterea infracțiunilor de jaf organizat sau armat, furt organizat ori tâlhărie cu folosirea de arme.

În aceeași zi, femeia a fost prezentată procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brăila, care au emis pe numele ei o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru 30 de zile.