UPDATE 17:00

În legătură cu accidentul rutier produs în județul Olt, Ministerul Sănătății informează următoarele:

Având în vedere numărul mare de persoane implicate și complexitatea evenimentului, pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție, începând cu ora 16:30.

Accidentul a avut loc pe DN 12 (DEX12), sensul de mers Pitești–Slatina, la km 80, fiind implicate 11 autoturisme și un total de 27 de persoane. Conform datelor existente până în acest moment, nu sunt persoane încarcerate.

Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare.

Până în prezent:

• 1 persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior;

• 2 persoane au fost asistate medical la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital.

Intervenția este asigurată de forțe medicale și de salvare extinse, fiind mobilizate: 3 ambulanțe ASAS, 8 echipaje SMURD, 2 ATPVM, 1 autospecială de descarcerare ușoară, 1 autospecială de descarcerare grea, 2 ambulanțe SAJ

În sprijinul intervenției acționează și ISU Argeș.

Situația este în dinamică. Ministerul Sănătății va reveni cu informații actualizate, pe măsură ce acestea devin disponibile.

Pentru asigurarea capacității de răspuns medical, Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost mobilizat, iar Ministerul Sănătății este în contact permanent cu conducerea unității sanitare, pentru o organizare cât mai eficientă a activității medicale, în eventualitatea în care va fi necesar transportul unui număr mai mare de pacienți către spital.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Având în vedere numărul mare al persoanelor implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt pentru gestionarea eficientă a situației.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Olt cu șapte ambulanțe SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție, alături de mai multe echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

În sprijinul forțelor oltene acționează și echipaje din județul Argeș, respectiv o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Argeș.

Din primele date, trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale, însă bilanțul ar putea fi revizuit pe măsură ce operațiunea de salvare continuă.

Autoritățile anunță că misiunea este în dinamică.