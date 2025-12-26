Decizia vine în urma unui proces de divorț în care o femeie a susținut că soțul ei a depășit limitele comportamentului acceptabil în mediul online.

Soția a reclamat comportament jignitor și activitate intensă pe social media

Procesul a fost deschis în orașul Kayseri, unde o femeie identificată cu inițialele HB a cerut divorțul, acuzându‑și soțul că o umilea verbal și că petrecea mult timp pe rețelele sociale, apreciind fotografii ale altor femei și lăsând comentarii cu tentă sugestivă. Avocații ei au cerut despăgubiri, argumentând că bărbatul și‑a încălcat obligațiile matrimoniale.

Soțul a contraatacat, dar instanța l-a considerat principalul responsabil

Bărbatul, identificat ca SB, a respins acuzațiile și a depus la rândul său cerere de divorț, susținând că soția i-ar fi insultat familia și că gelozia ei i-ar fi afectat reputația. După analizarea declarațiilor ambelor părți, instanța a decis că soțul poartă o responsabilitate mai mare pentru deteriorarea relației.

Judecătorii au stabilit ca acesta să plătească o pensie lunară și o compensație financiară substanțială fostei soții.

Instanța: comportamentul online poate afecta grav încrederea într-o relație

În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat că interacțiunile aparent banale din mediul online pot avea un impact emoțional puternic asupra partenerului și pot destabiliza relația. Aprecierea fotografiilor altor femei a fost considerată un gest care a subminat încrederea în cuplu, scrie ziarul turcesc Haberler.

Bărbatul a contestat hotărârea, considerând că suma stabilită este prea mare, însă apelul său a fost respins.

Un precedent care ar putea influența viitoarele procese de divorț

Cazul, deși la prima vedere pare neobișnuit, ar putea avea consecințe importante în instanțele din Turcia. Avocații susțin că decizia deschide calea pentru ca interacțiunile din mediul digital — aprecieri, comentarii, mesaje sau capturi de ecran — să fie folosite ca probe relevante în stabilirea vinovăției într-un divorț.

Unii juriști avertizează că utilizatorii trebuie să fie mai atenți la comportamentul lor online, deoarece acesta poate fi interpretat ca o formă de nerespectare a partenerului.

