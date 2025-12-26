În total, aproape 450 de bucăți de încălțăminte au fost identificate atât la Ogmore, cât și pe alte plaje din apropiere.

Descoperirea a atras imediat atenția localnicilor și a organizațiilor de mediu, care au încercat să afle cum au ajuns aceste obiecte vechi de peste un secol pe țărm.

Ipoteza unui naufragiu din secolul al XIX‑lea

Emma Lamport, reprezentantă a organizației Beach Academy și una dintre primele persoane care au observat pantofii, spune că în zonă circulă o teorie tot mai plauzibilă: încălțămintea ar proveni de la o navă cargo italiană scufundată în urmă cu aproximativ 150 de ani.

Este vorba despre vasul „Frolic”, care ar fi lovit stânca Tusker Rock, aflată la câțiva kilometri de plaja Ogmore și vizibilă doar la reflux. Nava transporta mărfuri diverse, printre care și încălțăminte, iar o parte din încărcătură ar fi rămas blocată în sedimentele din apropierea gurii râului Ogmore.

Cum au ajuns pantofii pe plajă după atât de mult timp

Potrivit voluntarilor, obiectele par să fie eliberate treptat de apele râului, mai ales în perioadele în care malurile sunt erodate de curenți puternici. Într-o singură zi, pe 18 decembrie, au fost găsite aproape 300 de bucăți, iar ulterior au continuat să apară și altele.

Organizația Beach Academy, care a colectat de-a lungul timpului peste 12.000 de deșeuri marine din zonă, spune că nu se aștepta la o descoperire de o asemenea amploare.

Un proiect de restaurare care a scos la iveală istoria

Emma Lamport a explicat că echipa sa desfășoară din septembrie un program de curățare a bazinelor stâncoase, unde deșeurile marine se pot acumula și rămâne blocate ani la rând. Scopul proiectului este de a readuce aceste habitate la starea lor naturală, prin îndepărtarea obiectelor străine rămase între roci sau înglobate în sedimente.

În timpul acestor acțiuni, voluntarii au început să observe tot mai multe fragmente de încălțăminte veche, ceea ce a dus la descoperirea impresionantă de pe plajă.

O fereastră către trecut

Pantofii victoriani găsiți pe litoralul galez reprezintă nu doar o curiozitate, ci și o mărturie a comerțului maritim din secolul al XIX‑lea. Dacă ipoteza naufragiului se confirmă, descoperirea ar putea deveni una dintre cele mai interesante povești maritime din regiune, readusă la suprafață de valuri după un secol și jumătate.