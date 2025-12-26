Ger năprasnic în China

În orașul Genhe, piața în aer liber a fost deschisă conform programului obișnuit, iar localnicii au ieșit la cumpărături în ciuda frigului extrem. Mai mult, câteva grupuri de turiști au ales să viziteze orașul, atrași tocmai de reputația sa de unul dintre cele mai reci locuri din China. Un vlogger local a profitat de moment și a transmis live din fața unui termometru urban, documentând scăderea accentuată a temperaturilor.

Genhe este situat în nord-estul regiunii autonome Mongolia Interioară, sub administrația orașului Hulunbuir. Cu o suprafață de aproape 20.000 de kilometri pătrați și o populație de aproximativ 130.000 de locuitori, orașul este supranumit adesea „Polul Rece al Chinei”. Clima subarctică, influențată de musoni, aduce ierni foarte lungi și geroase, în care temperaturile pot coborî frecvent sub –40°C, iar uneori chiar sub –50°C. Media anuală a temperaturii se situează în jurul valorii de –3,5°C.

Zona este înconjurată de păduri întinse și de Munții Marele Khingan, oferind peisaje spectaculoase, cu păduri vechi de mesteacăn și zone umede întinse, precum rezervația Genhe Wetland. Economia locală se bazează în principal pe exploatarea forestieră, agricultură la scară redusă și, tot mai mult, pe turism.

Un element distinctiv al regiunii este prezența comunității etnice Evenki, în special în localitatea Aoluguya, unde trăiesc ultimii crescători de reni din China. Aceștia păstrează un stil de viață tradițional, bazat pe creșterea renilor și obiceiuri vechi de secole, devenind un punct de atracție pentru vizitatori.

Iarna, Genhe oferă imagini spectaculoase cu peisaje acoperite de zăpadă și chiciură, în timp ce verile scurte și răcoroase sunt ideale pentru ecoturism și explorarea naturii sălbatice. Chiar și în fața unor temperaturi extreme, orașul demonstrează o capacitate remarcabilă de adaptare, transformând frigul într-o marcă distinctivă.