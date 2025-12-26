Fost mijlocaș emblematic la Montpellier, unde și-a petrecut întreaga carieră de jucător, Gasset a trecut ulterior pe banca tehnică, marcându-se prin colaborări îndelungate cu Laurent Blanc între 2007 și 2016.

Cuplul a cucerit titlul în Franța cu Bordeaux în 2009, alături de Cupa Ligii și Trofeul Campionilor, apoi au câștigat trei campionate, trei Cupe ale Ligii, două Cupe ale Franței și alte trofee cu PSG.

După despărțirea de Blanc în 2016, Gasset a preluat Montpellier în 2017, salvând echipa de la retrogradare, apoi a antrenat Saint-Étienne și selecționata Coastei de Fildeș în 2022, de unde a plecat după un eșec la CAN 2024.

A urmat o scurtă aventură la Olympique Marseille, încheiată pe locul 8, și un ultim mandat la Montpellier anul trecut, tot pentru evitarea retrogradării, conform Mediafax.

Montpellier, clubul său de suflet co-fondat de tatăl său, l-a descris ca pe o figură iconică, profesionistă și generoasă, iar fotbalul francez îl jelește pe omul cu caschetă, recunoscut pentru calm și expertiză în situații de criză.

Cauza morții nu a fost dezvăluită, iar tributuri au venit de la PSG, Marseille și federația ivoriană.