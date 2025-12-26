Ce au transmis polițiștii?

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii au ajuns la fața locului în noaptea de joi spre vineri, identificând cadavrul femeii în satul Golfin. Examinarea preliminară a arătat că aceasta prezenta multiple leziuni la nivelul capului și corpului, sugerând o posibilă agresiune fizică.

Cercetările au indicat că, în seara de 25 decembrie, între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan. În timpul altercației, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și cu un obiect contondent, provocându-i leziuni care au dus la deces. Pentru clarificarea cauzei exacte a morții, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.

Bărbatul a fost reținut pentru omor săvârșit asupra unui membru de familie, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.