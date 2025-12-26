Crimă de Crăciun: bărbat de 68 de ani reținut, după ce și-a ucis soția în bătaie. A chemat o asistentă să o îngrijească, dar era deja moartă

Soț criminal

Un bărbat de 68 de ani din comuna Robănești, județul Dolj, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că și-a agresat mortal soția, în prima zi de Crăciun. Incidentul a fost sesizat de o asistentă medicală care s-a deplasat la domiciliul familiei, la solicitarea bărbatului, pentru a -i acorda îngrijiri femeii. La sosirea echipajului medical, victima, în vârstă de 66 de ani, nu mai prezenta semne vitale.

Ce au transmis polițiștii?

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii au ajuns la fața locului în noaptea de joi spre vineri, identificând cadavrul femeii în satul Golfin. Examinarea preliminară a arătat că aceasta prezenta multiple leziuni la nivelul capului și corpului, sugerând o posibilă agresiune fizică.

Cercetările au indicat că, în seara de 25 decembrie, între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan. În timpul altercației, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și cu un obiect contondent, provocându-i leziuni care au dus la deces. Pentru clarificarea cauzei exacte a morții, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.

Bărbatul a fost reținut pentru omor săvârșit asupra unui membru de familie, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.