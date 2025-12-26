Venirea pe lume a fetiței a transformat mica așezare montană într-un punct de atracție și a pus din nou în discuție criza demografică care afectează Italia, una dintre țările cu cea mai scăzută rată a natalității din Uniunea Europeană.

Primul bebeluş născut într-un sat din regiunea Abruzzo

Situat pe pantele muntelui Girifalco, Pagliara dei Marsi este un sat în care locuitorii sunt puțini, iar pisicile îi depășesc numeric pe oameni. Ele se plimbă nestingherite pe străduțele înguste, intră în case și se odihnesc pe zidurile cu vedere spre munți. „Zgomotul lor, când torc, este un fel de muzică constantă într-o liniște impusă de decenii de declin demografic”, spune un localnic, potrivit The Guardian.

În luna martie, însă, comunitatea a avut parte de o sărbătoare specială: nașterea Larei. Fetița, fiica lui Paolo și Cinzia Trabucco, a adus populația satului la aproximativ 20 de locuitori. Familia a beneficiat de o primă de 1.000 de euro, conform politicilor guvernului condus de Giorgia Meloni, pe lângă alocația lunară pentru copil.

Botezul Larei, organizat în biserica situată vizavi de casă, a adunat întreaga comunitate, iar micuța a devenit rapid principala atracție a satului. „Au venit oameni care nici măcar nu știau că Pagliara dei Marsi există, doar pentru că auziseră de Lara”, a declarat mama fetiței. „La doar nouă luni, este deja celebră.”

Venirea pe lume a Larei este, pentru locuitorii satului, un simbol al speranței. Totodată, situația evidențiază gravitatea crizei demografice din Italia. În 2024, țara a înregistrat un număr record scăzut de nașteri – 369.944, continuând o tendință negativă de 16 ani, potrivit Institutului Național de Statistică. Rata natalității a atins 1,18 copii per femeie aflată la vârsta fertilă, una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană.

Astfel, micuța Lara nu este doar o nouă viață într-un sat aproape părăsit, ci și un simbol viu al provocărilor demografice cu care se confruntă întreaga țară.