Cum ajung miliardarii chinezi să aibă zeci de moștenitori născuți în America

Investigații recente, inclusiv cele publicate de The Wall Street Journal, arată că miliardari chinezi apelează la rețele bine puse la punct din SUA, care includ clinici de fertilizare in vitro, agenții de maternitate surogat, firme de avocatură și servicii complete de creștere și educație a copiilor. De la naștere și până la adolescență, totul este gestionat contra cost, într-un sistem creat special pentru familiile extrem de bogate.

Copii americani, strategii globale

Unul dintre cazurile des invocate este cel al lui Xu Bo, un executiv de top din industria jocurilor video, despre care se spune că ar avea zeci, dacă nu chiar peste o sută de copii născuți în Statele Unite. Prin aplicarea principiului cetățeniei prin naștere, acești copii dobândesc automat statut de cetățean american, ceea ce le oferă acces la educație, protecție juridică și mobilitate internațională.

Pentru elitele chineze, acest tip de planificare familială reprezintă o formă de „asigurare” pe termen lung, într-un context geopolitic incert. Copiii născuți în SUA pot deveni, la maturitate, punți de legătură între economii, sisteme politice și centre de putere.

Mame surogat și familii „proiectate”

Unele cazuri documentate arată că anumite femei sunt angajate nu doar pentru a naște copii, ci și pentru a-i crește ani la rând, în comunități atent controlate. Există inclusiv situații în care o singură mamă îngrijește mai mulți copii, în special fete, care sunt educate în ideea de a se integra ulterior în cercuri de elită și de a se căsători cu bărbați influenți, consolidând astfel rețelele de putere.

Industria din jurul acestui fenomen s-a extins rapid, oferind pachete personalizate ce includ educație de elită, consiliere juridică și management familial, totul sub protecția legislației americane.

Controverse și semne de întrebare

Deși impactul imediat asupra societății americane nu este ușor de cuantificat, amploarea fenomenului ridică semne de întrebare legate de etică, inegalitate și utilizarea resurselor. Specialiștii atrag atenția că astfel de practici pot accentua dezechilibrele globale și pot alimenta dezbateri sensibile despre imigrație, cetățenie și accesul la servicii medicale.

Pe fondul creșterii numărului de cazuri, nu este exclus ca autoritățile americane să reevalueze legislația privind cetățenia prin naștere sau să introducă mecanisme de control mai stricte. În același timp, discuțiile despre maternitatea surogat, drepturile copiilor și responsabilitatea socială a elitelor devin tot mai intense.

Cert este că, dincolo de discreția cu care sunt puse în aplicare, aceste strategii familiale arată cum averea extremă poate remodela regulile jocului, nu doar la nivel economic, ci și demografic și politic.