O eroare tehnică majoră apărută la sistemul de radare fixe din Marea Britanie a dus la sancționarea eronată a peste 2.600 de șoferi care circulau cât se poate de regulamentar.

Problema a fost cauzată de un decalaj de sincronizare pe sectoarele de drum cu limită de viteză variabilă, unde valorile maxime admise se modifică în funcție de trafic și oră prin panouri electronice. Deși aparatele radar înregistrau corect viteza mașinilor, sistemul software responsabil cu actualizarea pragului de sancționare opera cu o întârziere de câteva secunde față de panourile de afișaj.

Din 2021 și până în prezent, acest „delay” a creat situații paradoxale pe autostrăzi: în momentul în care limita de viteză era majorată, șoferii accelerau conform noilor indicații de pe panouri, însă radarul rămânea setat pentru scurt timp pe vechea limită, mai redusă. Astfel, sistemul automat constata depășiri inexistente ale vitezei legale.

Autoritatea Națională de Autostrăzi din Regatul Unit a confirmat că anomalia nu se manifesta atunci când limitele scădeau, deoarece șoferii încetineau oricum, ci doar în momentele de relaxare a restricțiilor. În urma confirmării defecțiunii, autoritățile au demarat procedurile pentru returnarea amenzilor încasate nejustificat și pentru anularea punctelor de penalizare aplicate celor 2.650 de conducători auto afectați.