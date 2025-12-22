Medicii atrag atenția că, în această perioadă, numărul cazurilor de gripă în rândul copiilor este în continuă creștere, fiind vorba în special despre gripa de tip A, una dintre cele mai contagioase forme, care afectează persoane de toate vârstele, dar care poate avea evoluții mai severe la cei mici.

Primele manifestări ale gripei la copii

Recunoașterea timpurie a simptomelor este esențială pentru a preveni complicațiile. Specialiștii recomandă prudență maximă, mai ales în cazul bebelușilor și al copiilor mici, care nu au încă un sistem imunitar complet dezvoltat.

Medicii sfătuiesc părinții să evite expunerea copiilor în spații închise și aglomerate, precum centrele comerciale sau supermarketurile, unde virusurile circulă cu ușurință. Astfel de ieșiri nu sunt necesare pentru un copil mic și pot crește riscul de îmbolnăvire.

Există și semnale de alarmă care impun prezentarea de urgență la medic:

febră persistentă sau reapariția febrei după câteva zile fără temperatură;

stare generală vizibil afectată;

somnolență accentuată;

refuzul alimentelor și al lichidelor;

respirație dificilă;

convulsii;

episoade repetate de vărsături;

agravarea rapidă a simptomelor.

Atenție la administrarea medicamentelor

Un aspect extrem de important subliniat de cadrele medicale este evitarea tratamentelor administrate la întâmplare. Febra mare nu reprezintă un motiv pentru utilizarea antibioticelor, în lipsa unei infecții bacteriene confirmate.

Specialiștii avertizează că antibioticele nu tratează gripa și pot face mai mult rău decât bine dacă sunt folosite nejustificat. Automedicația, chiar și din dorința de a ajuta copilul cât mai repede, poate întârzia vindecarea și favoriza complicațiile.

Cum faci diferența între gripă și o răceală obișnuită

Spre deosebire de virozele respiratorii ușoare, gripa are un debut mult mai brusc și o evoluție mai severă. Printre semnele care indică gripa se numără:

febră ridicată, adesea peste 39°C, care scade greu;

stare generală proastă, copil apatic, lipsit de energie;

dureri de cap și dureri musculare;

greață și vărsături, mai ales la copiii mici;

simptome respiratorii inițial reduse, precum tuse ușoară sau secreții nazale apoase.

Ce pot face părinții pentru a-și ajuta copilul

Pentru a susține organismul copilului în lupta cu virusul gripal, medicii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

administrarea frecventă de lichide calde, în cantități mici, pentru a preveni deshidratarea;

menținerea unei temperaturi moderate în cameră, fără supraîncălzire, care poate agrava starea copilului;

asigurarea unei umidități optime a aerului, în jur de 50%, deoarece aerul uscat irită căile respiratorii.

Gripa la copii nu trebuie ignorată. Monitorizarea atentă a simptomelor și consultul medical la timp pot face diferența dintre o evoluție ușoară și una complicată.