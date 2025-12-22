Procurorii au dispus trimiterea în judecată a fostului manager al unității medicale, Bogdan-Cristian Nica, acuzat că ar fi favorizat atribuirea unor contracte de achiziții publice la prețuri mult peste valoarea pieței, în schimbul unor beneficii financiare.

Potrivit anchetatorilor, Bogdan Nica ar fi primit suma totală de 50.000 de lei, virată în contul său bancar în două tranșe, de la reprezentantul unei firme care a obținut contracte consistente cu spitalul pentru furnizarea de echipamente medicale. Plățile ar fi fost efectuate în anul 2022, în legătură directă cu atribuirea unor contracte subsecvente.

Prejudiciu estimat la peste 28 de milioane de lei

DNA susține că, în perioada 2021–2024, fostul manager ar fi încălcat în mod repetat legislația privind achizițiile publice, aprobând proceduri și plăți pentru aparatură medicală destinată mai multor specializări – inclusiv radiologie, cardiologie, neurochirurgie și ortopedie – la prețuri semnificativ supraevaluate.

Prejudiciul adus Spitalului Județean de Urgență Ploiești este estimat la aproximativ 28,7 milioane de lei, sumă ce reprezintă diferența dintre valoarea achitată efectiv și prețul real de piață al echipamentelor respective. Unitatea medicală s-a constituit parte civilă în dosar.

Alte persoane și firme, inculpate în dosar

În același dosar a fost trimis în judecată și Mihăiță-Sorin Iordache, economist în cadrul serviciului de achiziții și ulterior director financiar-contabil al spitalului, acuzat de complicitate la abuz în serviciu. Ancheta arată că acesta ar fi avut un rol esențial în avizarea documentelor financiare și în exercitarea controlului financiar preventiv.

De asemenea, procurorii au inculpat societatea Velmed International SRL, precum și pe administratorul acesteia, Dumitru Alexandru Bucur, pentru dare de mită și complicitate la abuz în serviciu. Firma, cu sediul în București, este un furnizor important de echipamente medicale și are o cifră de afaceri de ordinul zecilor de milioane de lei.

Trimiterea dosarului în instanță

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților persoane fizice. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Prahova, cu propunerea menținerii acestor măsuri pe durata procesului.

Bogdan Nica, medic de profesie, este o figură cunoscută în politica locală, fiind membru marcant al PNL Prahova. În trecut, acesta a ocupat funcții importante la nivel central, inclusiv cea de secretar de stat în Ministerul Sănătății și președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. De asemenea, a candidat la alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Ploiești, fără succes.

Procesul urmează să stabilească vinovățiile și eventualele sancțiuni în acest dosar de amploare, considerat unul dintre cele mai importante cazuri de corupție din sistemul sanitar prahovean.