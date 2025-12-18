Verificările au avut loc atât la domiciliile acesteia, cât și la sediul Ministerului Culturii și la Primăria Arondismentului al VII-lea din Paris, sector administrativ condus chiar de Dati.

Ce au anunțat reprezentanții Parchetului Național Financiar?

Informația a fost confirmată de Parchetul Național Financiar (PNF), care coordonează investigația, și a fost relatată de agenția AFP. Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează suspiciuni grave de corupție, trafic de influență și infracțiuni financiare.

Rachida Dati este suspectată că ar fi încasat un onorariu de aproximativ 299.000 de euro de la compania energetică GDF Suez în perioada în care era europarlamentar, fără ca proveniența acestor venituri să fie declarată Parlamentului European, așa cum prevăd regulile privind transparența și prevenirea conflictelor de interese.

Conform PNF, procedura judiciară a fost deschisă la 14 octombrie 2025 și include acuzații de corupție activă și pasivă, trafic de influență, deturnare de fonduri publice, tăinuire și spălare de bani. Dosarul este instrumentat de doi judecători de instrucție din cadrul Secției Economice și Financiare a Parchetului din Paris.

Operațiunile de percheziție au fost efectuate de Oficiul Central pentru Combaterea Corupției și Infracțiunilor Financiare și Fiscale (OCLCIFF). Ancheta o vizează atât în calitate de ministru, cât și ca posibilă candidată a partidului Les Républicains la alegerile pentru Primăria Parisului, potrivit informațiilor publicate de Le Nouvel Observateur și dezvăluite în emisiunea „Complément d’Enquête” de la France 2.

O investigație jurnalistică difuzată la începutul lunii iunie de postul public France 2 arată că sumele ar fi fost transferate inițial prin intermediul cabinetului de avocatură STC Partners, pentru ca ulterior să ajungă în conturile personale ale Rachidei Dati în anii 2010 și 2011. Potrivit aceleiași surse, aceste venituri nu ar fi fost declarate instituțiilor europene, contrar obligațiilor legale.

Reprezentanții apropiați ai ministrului nu au dorit să comenteze situația, fiind contactați de AFP.

În spațiul public, Rachida Dati a respins ferm acuzațiile, catalogându-le drept „defăimătoare”. Într-o intervenție anterioară la posturile Europe 1 și CNews, aceasta a susținut că documentele invocate de jurnaliști au fost deja analizate de justiție în cadrul investigațiilor legate de dosarul Carlos Ghosn. Ministrul a declarat că toate veniturile sale ar fi fost declarate corect și a negat orice relație contractuală cu GDF Suez.

Cu toate acestea, emisiunea „Complément d’Enquête” susține că anumite documente contabile ale cabinetului STC Partners nu au fost niciodată ridicate sau examinate de anchetatori.

Pe lângă acest dosar, Rachida Dati urmează să fie judecată într-o altă cauză de corupție și trafic de influență, în care este inculpată alături de fostul director al grupului Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Procesul este programat pentru luna septembrie.

Totodată, ministrul Culturii mai este vizat și de o investigație separată deschisă de Parchetul din Paris, care vizează suspiciuni privind nedeclararea unor bijuterii de lux.