Pisicile adoră să zgârie, iar acest comportament este perfect natural: își marchează teritoriul, își întrețin ghearele și se întind. Problema apare atunci când canapeaua sau fotoliile din stofă devin „victimele” preferate. Vestea bună este că există metode simple și eficiente prin care îți poți dezvăța pisica să atace mobilierul, fără stres și fără pedepse.

Oferă-i alternative atractive: ansambluri și suporturi de zgâriat

Primul pas este să îi pui la dispoziție obiecte special create pentru zgâriat: stâlpi din sisal, plăci din carton, ansambluri verticale sau orizontale. Alege texturi asemănătoare cu cele pe care le preferă și amplasează-le lângă zonele pe care le zgârie deja. Dacă pisica folosește suportul corect, recompenseaz-o imediat — asocierea pozitivă funcționează excelent.

Protejează temporar mobilierul cu soluții anti-zgâriere

Pentru a descuraja comportamentul, poți folosi protecții speciale pentru mobilă, bandă dublu-adezivă sau folii transparente. Pisicile evită suprafețele lipicioase sau alunecoase, iar în timp își vor pierde interesul pentru zona respectivă. Există și spray-uri cu mirosuri neplăcute pentru ele, dar sigure pentru țesături.

Educație blândă și consecvență

Nu ridica vocea și nu pedepsi pisica — nu va înțelege motivul și poate deveni anxioasă. În schimb, întrerupe comportamentul cu un sunet scurt sau mut-o ușor către suportul de zgâriat. Repetă procesul de fiecare dată. Consistența este cheia.

Îngrijirea regulată a ghearelor

Ghearele prea lungi cresc nevoia de a zgâria. Tăierea lor periodică reduce daunele și o ajută să se simtă confortabil. Dacă nu te simți sigur, un veterinar sau un groomer poate face asta în siguranță.

Creează un mediu stimulativ

Uneori pisicile zgârie din plictiseală. Jucăriile interactive, sesiunile scurte de joacă și locurile de cățărat pot reduce semnificativ comportamentul distructiv. O pisică stimulată mental și fizic va avea mai puține motive să atace mobila.

Concluzie

Cu răbdare, consecvență și alternative potrivite, îți poți dezvăța pisica să zgârie mobilierul cu stofă fără stres. Important este să înțelegi instinctele naturale ale felinei și să îi oferi soluții care să o atragă mai mult decât canapeaua ta preferată.