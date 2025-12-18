Anii petrecuți în bucătărie îi fac pe chefi să fie extrem de sensibili la prospețimea ingredientelor, la tehnica de gătit și la modul în care unele feluri sunt folosite pentru a consuma stocuri sau resturi. Din acest motiv, multe dintre preparatele considerate „clasice” sau foarte populare sunt evitate de profesioniști atunci când ies să mănânce în oraș.

1. Supa zilei

Deși pentru clienți poate părea o alegere sigură și reconfortantă, supa zilei ridică numeroase semne de întrebare pentru bucătari. Problema nu este felul în sine, ci lipsa de transparență: nimeni nu știe exact când a fost gătită, cât timp a stat la cald sau ce ingrediente au fost folosite.

Chef Jon Davis, bucătar-șef la City Grocery din Oxford, Mississippi, explică foarte direct: „Nu comand niciodată supa zilei. A fost făcută chiar azi? Cât timp a stat în vasul încălzit? A fost răcită corect? Este un pariu pe care nu sunt dispus să-l fac”, spune el.

Pentru mulți profesioniști, supa este adesea un mod de a reutiliza ingrediente mai vechi, ceea ce o transformă într-o alegere riscantă atunci când mănânci în oraș, notează thetakeout.com..

2. Salata casei

Salata casei este percepută de clienți ca o opțiune ușoară și sănătoasă, dar pentru bucătari ea reprezintă unul dintre cele mai neglijate preparate din meniu.

În multe restaurante, în „salata casei” ajung frunzele mai puțin proaspete sau legumele rămase de la alte feluri. Pentru a masca lipsa de calitate, se folosesc dressinguri grele, bogate în grăsimi și sare.

Din perspectiva unui chef, care știe cât de simplu este să pregătești acasă o salată excelentă, comandarea uneia la restaurant este rareori justificată, mai ales când ieșirea presupune un buget mai mare.

3. Ouă Benedict

Ouăle Benedict sunt foarte iubite la brunch, dar pentru bucătari sunt problematice. Sosul olandez, elementul central al preparatului, este extrem de sensibil și greu de păstrat în condiții perfecte într-o bucătărie aglomerată. Dacă nu este făcut pe loc sau este ținut prea mult timp la o temperatură nepotrivită, gustul se degradează și poate deveni chiar riscant pentru sănătate.

Din acest motiv, mulți chefi evită să comande acest fel în restaurante, chiar dacă îl apreciază atunci când este pregătit corect, în condiții controlate.

4. Friptura de vită

Pentru clienți, friptura de vită este adesea asociată cu ocazii speciale. Pentru bucătari, însă, ea este considerată un preparat supraevaluat.

Friptura are un adaos de preț ridicat, iar diferența dintre una gătită acasă și una servită la restaurant nu justifică întotdeauna costul.

Chefii preferă să comande preparate care implică tehnici complexe, sosuri elaborate sau combinații de ingrediente greu de replicat acasă. Friptura devine interesantă doar în restaurante de fine dining sau atunci când este vorba despre bucăți rare și experiențe culinare cu adevărat speciale.

5. Piept de pui

Pieptul de pui este una dintre cele mai frecvente opțiuni din meniuri, dar pentru bucătari este printre cele mai plictisitoare.

Fiind o carne slabă, se gătește ușor excesiv, rezultatul fiind adesea uscat și lipsit de savoare. În plus, puiul este o proteină banală, pe care majoritatea oamenilor o pot găti foarte simplu acasă.

Din acest motiv, bucătarii consideră că alegerea pieptului de pui la restaurant nu are sens, întrucât scopul unei mese în oraș ar trebui să fie descoperirea unor gusturi noi, a unor tehnici diferite sau a unor combinații creative.

