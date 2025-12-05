Intervenția a avut loc într-un fast-food cunoscut din Giurgiu, unde polițistul se întâlnise cu bărbatul pe care îl ancheta într-un dosar de evaziune fiscală.

Mita ar fi început în urmă cu un an

Potrivit informațiilor DNA, polițistul ar fi solicitat bani încă din decembrie 2024 persoanei vizate în dosarul penal deschis după percheziții într-o cauză de evaziune fiscală. Ancheta arată că, pe parcursul ultimului an, bărbatul i-ar fi oferit sume de bani la mai multe întâlniri, în total 29.800 de lei, în schimbul promisiunii că dosarul nu va ajunge în fața procurorilor.

În noiembrie 2025, polițistul i-ar fi spus bărbatului că soluția de clasare nu mai este posibilă, dar că, pentru suma suplimentară de 10.000 de lei, va încerca să întârzie transmiterea dosarului către parchet până în primăvara anului 2026.

Flagrant în parcarea unui fast-food

Ceea ce nu știa ofițerul era că, la întâlnirea stabilită pentru remiterea banilor, în parcare se aflau și procurorii DNA. Aceștia au intervenit în momentul în care polițistul ar fi primit cei 10.000 de lei în autoturismul de serviciu.

„La data de 5 decembrie 2025, inculpatul a primit suma de 10.000 de lei în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se arată în comunicatul DNA.

Ofițerul a fost ridicat și dus la audieri, iar în cursul după-amiezii a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 de ore. El este acuzat de luare de mită în formă continuată, fiind probată comiterea a cinci acte materiale. Urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reacția IPJ Giurgiu: instituția se delimitează de faptele ofițerului

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a transmis, la scurt timp după apariția informațiilor în spațiul public, că se distanțează categoric de comportamentul angajatului anchetat.

„Indiferent de calitatea persoanei care încalcă legea, vor fi luate toate măsurile prevăzute. IPJ Giurgiu susține pe deplin activitățile specifice procedurilor penale și își dorește funcționarea instituției doar cu polițiști integri și profesioniști”, se arată în comunicatul instituției.

Conducerea IPJ a precizat că va dispune măsuri interne în funcție de evoluția dosarului și a reamintit că, în repetate rânduri, le-a solicitat ofițerilor și agenților să respecte normele de etică și deontologie profesională.