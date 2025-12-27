Președintele Nicușor Dan se află în centrul unui scandal politic major, după ce opoziția a lansat o serie de acuzații grave care vizează modul în care acesta își exercită mandatul. Criticile principale se concentrează pe o presupusă încălcare a principiului separației puterilor în stat, gest care a alimentat demersurile recente pentru suspendarea sa din funcție.

Pe lângă derapajele instituționale invocate, șeful statului este criticat dur și pentru lipsa de transparență privind evenimentele care au dus la instalarea sa la putere. Deși au trecut deja șapte luni de când a promis publicarea unui raport detaliat privind anularea procesului electoral din decembrie 2024, Nicușor Dan continuă să amâne dezvăluirea acestui document.

Opoziția susține că tăcerea președintelui este nejustificată și că românii au dreptul să afle adevărul despre culisele scrutinului de anul trecut

Opoziția susține că tăcerea președintelui este nejustificată și că românii au dreptul să afle adevărul despre culisele scrutinului de anul trecut. Această amânare prelungită este interpretată de adversarii politici drept o încercare de a ascunde nereguli care ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea actualei administrații de la Palatul Cotroceni.

Situația politică din România atinge un punct critic, odată cu demararea oficială a procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Până în prezent, au fost colectate peste 120 de semnături din cele 155 necesare pentru a declanșa oficial demersul în Parlament.

AUR îl acuză pe președinte de atacuri publice repetate la adresa justiției, a magistraților și a conducerii CSM

Partidul AUR îl acuză pe președinte de atacuri publice repetate la adresa justiției, a magistraților și a conducerii CSM. Aceste acțiuni sunt considerate o încălcare a principiului separației puterilor în stat și o formă de presiune asupra sistemului judiciar.

Partidele de opoziție continuă negocierile, având ca obiectiv strângerea tuturor semnăturilor necesare până la finalul lunii februarie. Dacă pragul va fi atins, suspendarea va fi inclusă pe agenda Parlamentului, generând o criză politică majoră.

Președintele este criticat și pentru o nouă amânare a raportului privind anularea alegerilor din 2024. Deși inițial a promis prezentarea acestuia în luna ianuarie, Nicușor Dan a anunțat recent că documentul va fi făcut public abia peste două sau trei luni.