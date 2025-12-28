Trump susține că în Rusia e criză economică din cauza războiului

În timp ce Zelenski este în drum spre Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Florida, liderul de la Casa Albă susține că va avea discuții „productive” și cu Putin, mai ales după presupusa criză economică din Rusia.

Chiar și așa, Trump l-a avertizat pe Zelenski că nu va avea „nimic” până când nu își va da el „acordul”. Înainte de întâlnire, Zelenski a vorbit de șase ori la telefon cu președintele Statelor Unite.

Potrivit jurnaliștilor, convorbirile au vizat coordonarea diplomatică și informarea partenerilor internaționali despre progresele în dialogul cu partea americană.

De altfel, întâlnirea dintre Trump și Zelenski are loc după ce președintele ucrainean a anunțat noul plan de pace în 20 de puncte și faptul că nu renunță la ideea ca Ucraina să adere la NATO.