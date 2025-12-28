Ninsorile vor cuprinde muntele, Maramureșul, Transilvania și Moldova. În Dobrogea sunt așteptate episoade de ninsoare și lapoviță, iar riscul de polei este ridicat. Temperaturile rămân scăzute: minimele ajung până la -2 grade în estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate valori nu vor depăși 7 grade în sudul țării.

Situația meteo pe regiuni

Dobrogea și Bărăgan

În sud-estul țării, valorile termice urcă ușor, ajungând până la 6 grade la Călărași. Cerul va fi mai mult acoperit, cu ninsori frecvente și condiții favorabile apariției poleiului. Vântul va avea intensificări semnificative, accentuând senzația de frig.

Moldova și nordul Munteniei

Vremea se menține mohorâtă, cu ninsori persistente și depuneri de zăpadă. În Carpații de Curbură, vântul va viscoli ninsoarea cu rafale de până la 130 km/h, reducând drastic vizibilitatea. Temperaturile maxime se vor situa în jurul a 4 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul rămâne închis, cu ninsori pe arii extinse. La munte, peste 1700 de metri altitudine, viscolul va atinge viteze de 90–100 km/h. Maximele vor fi de 1–2 grade, însă valorile resimțite vor fi mult mai scăzute.

Maramureș și nordul Transilvaniei

Atmosfera va fi dominată de nori, iar ninsorile vor fi prezente pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar temperaturile nu vor depăși 3 grade, inclusiv la Satu Mare.

Vestul țării

În vest apar alternanțe între nori și perioade însorite. Precipitațiile vor fi prezente doar la munte, sub formă de ninsoare. Vântul va avea intensificări de până la 60 km/h, iar maximele vor ajunge la aproximativ 4 grade în Arad, Timișoara și Oradea.

Transilvania

Vremea intră într-un proces de răcire accentuat. Cerul va fi acoperit, va ninge pe arii extinse, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 6 centimetri. Vântul va sufla cu putere, iar în Carpații Meridionali viscolul va fi sever, cu rafale ce pot depăși 110–130 km/h.

Oltenia

Regiunea se bucură de mai mult soare, deși dimineața pot apărea unele înnorări. Vântul rămâne însă activ, cu viteze de 50–70 km/h, ceea ce va menține senzația de frig.

Sudul țării

După prânz, vremea devine mai plăcută, cu soare și câțiva nori. Temperaturile cresc ușor, atingând 7 grade la Giurgiu. Vântul va continua să sufle cu intensitate.

Vremea în București

În Capitală, temperaturile sunt în creștere față de ziua precedentă. După-amiaza se vor înregistra aproximativ 7 grade, sub un cer variabil, cu perioade însorite. Vântul va deveni tot mai insistent, cu rafale de 50–60 km/h spre seară. Pe timpul nopții, minima va coborî până la -1 grad.

Condiții extreme la munte

La munte, vremea rămâne severă. Vântul va sufla foarte tare, în special în masivele sudice, unde rafalele pot depăși 130 km/h, generând viscol puternic. Temperaturile scad față de ziua anterioară. Ninsorile vor fi mai consistente în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, unde stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 10 centimetri.