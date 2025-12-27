La munte, în estul și centrul României, sunt așteptate fulguieli slabe, în timp ce restul teritoriului se bucură de intervale însorite. Vântul suflă cu intensitate mai mare pe creste și în estul țării, iar valorile termice maxime variază de la -1 grad în depresiuni până la 6–7 grade în zonele deluroase din sud.

Situația meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, ziua începe cu o atmosferă apăsătoare și ceață locală. Ulterior, norii se risipesc parțial, iar pe alocuri pot apărea fulgi răzleți de zăpadă. Vântul se intensifică pe litoral, iar temperaturile se vor opri în jurul valorii de 4 grade.

Moldova sudică și nordul Munteniei se confruntă cu înnorări temporare și posibile fulguieli. Vântul rămâne destul de activ, mai ales în Moldova, iar maximele urcă până la 5–6 grade, valori ușor mai ridicate față de ziua precedentă.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul rămâne predominant acoperit, cu ninsori slabe și temperaturi de 4–5 grade. Senzația de frig este accentuată de vânt. După lăsarea nopții, precipitațiile se extind și pot apărea episoade de lapoviță, favorizând formarea poleiului.

Transilvania de nord și Maramureșul au parte de o vreme mai mohorâtă, cu ninsori slabe spre seară și noapte. În Maramureș apar și scurte intervale cu soare, însă maximele nu depășesc 2–3 grade.

În vestul țării, ceața prezentă dimineața se risipește treptat, iar după-amiaza aduce cer mai mult senin. Nu sunt așteptate precipitații, vântul este slab, iar temperaturile pot ajunge până la 5 grade, în special în Banat.

În Transilvania, diminețile sunt foarte reci în depresiuni. La Brașov și Miercurea Ciuc, la prânz se vor înregistra aproximativ 0 grade. Ninsorile sunt posibile mai ales la munte, unde vântul puternic poate viscoli zăpada pe creste.

Oltenia se confruntă cu ceață densă în prima parte a zilei și temperaturi scăzute. Ulterior, vremea se îmbunătățește, apar perioade însorite, iar maximele ating 6 grade în zonele deluroase. Vântul rămâne activ în vestul regiunii.

În sudul țării, ceața domină dimineața zonele de câmpie. După-amiaza aduce vreme frumoasă, cu soare și câțiva nori, iar temperaturile ajung la aproximativ 6 grade în Dealurile Munteniei.

Vremea în Capitală

Bucureștiul are parte de o dimineață rece și umedă, cu cer acoperit și ceață. Pe parcursul zilei, norii se retrag treptat, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade, normală pentru această perioadă. Noaptea, valorile scad până la -2 grade în centru și chiar -5 grade la periferie.

Condiții la munte

În zonele montane, vremea rămâne schimbătoare, cu ninsori slabe în unele masive și temperaturi ușor mai ridicate față de ziua anterioară. În Munții Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări severe, cu rafale ce pot depăși 110 km/h, iar pe timpul nopții sunt posibile viteze de peste 130 km/h, asociate cu viscol puternic.