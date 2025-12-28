Mesajul lui Vladimir Putin

Declarațiile au fost făcute sâmbătă și au fost preluate de agenția de presă de stat TASS, fiind citate ulterior de Reuters. „Dacă Kievul refuză să rezolve situația pe cale diplomatică, atunci vom continua să acționăm prin forță”, a afirmat Vladimir Putin.

Mesajul vine la scurt timp după un atac de amploare lansat de armata rusă asupra Ucrainei, în care au fost utilizate sute de drone și zeci de rachete. În urma bombardamentelor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că demonstrează, prin acțiunile sale, intenția de a prelungi războiul, în timp ce Ucraina își exprimă deschiderea pentru pace.

În acest context tensionat, Zelenski urmează să se întâlnească duminică, în Florida, cu președintele american Donald Trump, într-un demers diplomatic menit să identifice o posibilă cale de ieșire din conflictul declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani, odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei.

Casa Albă nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial cu privire la cele mai recente declarații ale liderului rus, în ciuda solicitărilor formulate de Reuters.

Pe plan militar, Kremlinul a anunțat anterior că forțele ruse ar fi preluat controlul asupra mai multor localități din estul și sud-estul Ucrainei. Potrivit autorităților de la Moscova, orașele Mîrnohrad, Rodinske și Artemivka din regiunea Donețk, precum și Huliaipole și Stepnohirsk din regiunea Zaporojie, ar fi fost capturate în urma unor operațiuni recente.

Autoritățile ucrainene contestă însă aceste informații. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a calificat drept false afirmațiile privind pierderea localităților Huliaipole și Mîrnohrad, precizând că situația este complicată, dar că trupele ucrainene își mențin pozițiile și continuă operațiunile defensive.

De asemenea, Comandamentul Sudic al armatei ucrainene a transmis, printr-un mesaj publicat pe Telegram, că luptele în Huliaipole sunt intense, însă o parte semnificativă a orașului se află în continuare sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Verificarea independentă a informațiilor de pe front rămâne dificilă, în condițiile în care accesul jurnaliștilor este limitat, datele sunt atent controlate de ambele părți, iar situația din teren se schimbă rapid. În multe cazuri, mass-media internațională se bazează pe imagini satelitare și materiale geolocalizate, care pot fi incomplete sau furnizate cu întârziere.