Justiția a ajuns să se facă doar pe intuiție, iar dosarele vor fi făcute curând la ghicitoare! Sunt acuzațiile devastatoare făcute de avocatul lui Bogdan Peșchir după declarațiile halucinante ale lui Nicușor Dan în care a spus că el crede că influencerul ar fi făcut donații de 20 de milioane de euro și nu de 900 de mii de euro, așa cum au spus procurorii. Mai mult, Cristian Sârbu a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că președintele nici măcar n-are voie să intervină în dosar.