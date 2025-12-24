Autoritățile bulgare vor introduce restricții temporare de circulație pentru autovehiculele de peste 12 tone, valabile în intervalul 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

Potrivit informării oficiale, măsura se va aplica pe principalele artere rutiere din Bulgaria, respectiv pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe sectorul Sofia–Dermantsi al autostrăzii Hemus. Transportul public de persoane nu este afectat de aceste restricții.

Intervalele orare în care traficul va fi suspendat

MAE precizează că, în data de 30 decembrie 2025, camioanele de mare tonaj nu vor putea circula la ieșirea din Sofia în intervalul orar 14:00 – 20:00. De asemenea, pe 4 ianuarie 2026, traficul autovehiculelor de peste 12 tone către Sofia va fi oprit între 12:00 și 20:00.

Excepții de la restricțiile impuse

Există însă mai multe categorii de transport care nu intră sub incidența acestor măsuri. Pe autostrăzile Hemus și Struma, pot circula fără restricții camioanele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare ușor perisabile sau bunuri ce necesită temperatură controlată.

Pe autostrada Trakia, pe tronsonul dintre nodurile Ihtiman (km 34) și Vakarel (km 23), pe direcția spre Sofia, sunt exceptate de la restricții vehiculele de mare tonaj care transportă mărfuri periculoase.

Modificări de trafic în regiunea Blagoevgrad

Totodată, autoritățile bulgare vor introduce trafic reversibil în zona Blagoevgrad, în data de 24 decembrie 2025, între orele 10:00 – 20:00, pe drumul național I-1/E-79 Sofia–Kulata, în zona intersecției cu autostrada Struma și nodul Simitli. În acest interval, vor fi disponibile două benzi de circulație către Kulata și o bandă spre Sofia.

Unde pot fi consultate informații utile

Cetățenii români pot obține date actualizate despre condițiile de trafic și călătorie prin mai multe canale oficiale, printre care:

platforma online pentru plata taxei de pod la Ruse;

aplicația mobilă LIMA și site-ul Agenției „Infrastructura Rutieră” din Bulgaria;

informații privind zborurile de pe Aeroportul Sofia;

reglementările vamale la intrarea dinspre Turcia;

detalii despre vinieta electronică și sistemul e-TOLL;

situația punctelor de trecere a frontierei.

Asistență consulară pentru cetățenii români

MAE reamintește că românii aflați în Bulgaria pot solicita sprijin consular apelând numerele Ambasadei României la Sofia, disponibile permanent prin intermediul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În cazuri de urgență, este activ și telefonul special de urgență al misiunii diplomatice.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările, să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile poliției rutiere bulgare pentru evitarea aglomerației și a întârzierilor neprevăzute.