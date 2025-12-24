Potrivit presei internaționale, totul a pornit după apariția cântăreței la un eveniment organizat de Turning Point USA, unde aceasta și-a exprimat deschis opiniile politice și și-a declarat susținerea pentru președinte american Donald J. Trump, dar și pentru activistul conservator Charlie Kirk. Declarațiile au provocat nemulțumiri puternice în rândul unei părți semnificative a comunității sale online.

Apariția care a declanșat reacții în lanț

Nicki Minaj a fost prezentă pe 21 decembrie la AmericaFest, eveniment organizat de TPUSA, unde a participat la o sesiune de discuții alături de Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk. În intervențiile sale, artista a criticat administrația din California, făcând referiri directe la guvernatorul Gavin Newsom, și a explicat motivele pentru care se regăsește mai mult în discursul conservator.

Agenția France-Presse a relatat că pozițiile sale politice au fost primite cu ostilitate de o parte a fanilor, mai ales de cei care nu o asociaseră până acum cu un astfel de mesaj public explicit.

Scădere masivă de urmăritori și dispariția contului de Instagram

La scurt timp după eveniment, în mediul online au apărut informații potrivit cărora Nicki Minaj ar fi pierdut aproape 10 milioane de urmăritori pe Instagram. Deși aceste cifre nu au fost confirmate oficial în mod independent, un lucru este cert: contul său oficial, cunoscut sub numele de utilizator @nickiminaj, nu mai este accesibil pe platformă, fiind fie șters, fie dezactivat.

Datele publicate de Hindustan Times arată că artista avea aproximativ 227,5 milioane de urmăritori în luna noiembrie, iar în decembrie numărul acestora ar fi scăzut la aproximativ 223,8 milioane. În lunile anterioare, variațiile fuseseră minore, ceea ce sugerează că pierderea semnificativă s-a produs recent, în contextul controverselor politice.

Rămâne activă pe alte platforme

Chiar dacă Instagram nu mai figurează printre canalele sale active, Nicki Minaj continuă să fie prezentă pe platforma X (fostul Twitter), unde interacționează cu fanii și își exprimă opiniile fără rețineri. Decizia de a renunța la Instagram a fost interpretată de unii ca un gest de protest, iar de alții ca o retragere temporară din fața valului de critici.

Cert este că mișcarea artistei a împărțit fanii în tabere și a reaprins discuția despre impactul poziționărilor politice asupra carierei și imaginii publice a vedetelor internaționale.

Rămâne de văzut dacă Nicki Minaj va reveni pe Instagram sau dacă această decizie marchează o schimbare definitivă în strategia sa de comunicare online.