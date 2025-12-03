Maye Musk, impresionată de imaginile din Craiova

Imaginile spectaculoase cu târgul, devenite virale pe rețelele de socializare, au atras atenția Mayei Musk, care nu a ezitat să își manifeste aprecierea în mediul online. Pe platforma X, aceasta a distribuit un videoclip cu atmosfera sărbătorilor din Craiova, însoțindu-l de un singur cuvânt: „Beautiful” („Frumos”).

Postarea sa a stârnit numeroase reacții, atât din partea românilor, cât și a urmăritorilor săi din întreaga lume, contribuind la și mai multă vizibilitate pentru târgul din Bănie.

Craiova, un adevărat fenomen turistic

Transformarea centrului orașului într-un decor feeric de iarnă a adus Craiova în topul preferințelor turiștilor. Autoritățile locale au investit considerabil pentru a crea un „regat al Crăciunului”, iar rezultatele sunt vizibile: fluxul de vizitatori crește de la o zi la alta.

În prima zi de la deschidere, târgul a fost luat cu asalt de aproximativ 100.000 de persoane, iar în weekendurile următoare, străzile devin din nou neîncăpătoare pentru mulțimile care vin să admire instalațiile luminoase, patinoarul, decorurile tematice și standurile de sezon.

Popularitatea târgului a depășit deja nivelul național, iar reacția Mayei Musk confirmă încă o dată impactul internațional pe care îl are Craiova în perioada sărbătorilor. Evenimentul se anunță a fi unul dintre cele mai vizitate obiective festive din Europa și în acest an, întărindu-și reputația câștigată.