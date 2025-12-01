Imaginile surprinse în centrul orașului au generat reacții puternice, de la uimire și dezaprobare până la amuzament. Mulți constănțeni au considerat decorul nelalocul lui pentru un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, comparând atmosfera mai degrabă cu o tematică de Halloween decât cu una festivă.

Un concept decorativ care a împărțit orașul în două

Bradul împodobit, caruselul și căsuțele specifice târgurilor de iarnă au trecut rapid în plan secund din cauza ursuleților agățați în poziții pe care numeroși vizitatori le-au descris drept „inadecvate”. Pe clădirile istorice din piață, jucăriile par să atârne într-un mod care i-a făcut pe unii oameni să se întrebe dacă nu asistă la o instalație artistică cu totul alt scop.

Locuitorii au criticat în special contrastul dintre ursuleții suspendați și fațadele vechi ale clădirilor din zonă. Alții, în schimb, cred că odată cu aprinderea luminițelor și creșterea numărului de vizitatori, atmosfera se va transforma într-una mult mai plăcută.

Costurile și organizarea târgului

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Constanța, organizatorii târgului au achitat 117.000 de lei pentru folosirea spațiului din Piața Ovidiu, suma fiind suportată din fonduri private. Bugetul total al evenimentului depășește 100.000 de lei.

Vizitatorii vor găsi în centru standuri cu preparate tradiționale, vin fiert, dulciuri de sezon și atracții pentru cei mici și cei mari. Cu toate acestea, decorul atipic continuă să fie principala temă de discuție în oraș.

„Procedura de atribuire a locațiilor a fost complet transparentă și deschisă tuturor operatorilor economici”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare, citată de un site de știri.

În timp ce Constanța se confruntă cu critici, Craiova continuă să primească aprecieri internaționale. Târgul de Crăciun din Bănie a fost votat din nou drept cel mai frumos din Europa, atrăgând zeci de mii de turiști în fiecare weekend.

Decorurile spectaculoase, instalațiile luminoase și ninsoarea artificială i-au cucerit pe vizitatori, ducând orașul în topul destinațiilor europene de iarnă.