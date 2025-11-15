Cele mai vizitate târguri de Crăciun și-au deschis porțile. Craiova și Sibiu au dat startul sărbătorilor de iarnă

Cele mai vizitate târguri de Crăciun din țară și-au deschis porțile și mii de oameni au participat la momentul inedit al aprinderii luminilor de sărbătoare. La Craiova, în premieră anul acesta este zăpada artificială, iar vizitatorii s-au bucurat de un concert în aer liber. La Sibiu, odată cu deschiderea târgului, a fost pornit şi iluminatul festiv de sărbători în tot orașul.

Târguri de Crăciun în România

Centrul Craiovei a fost neîncăpător, după ce mii de oameni au venit la deschiderea Târgului de Crăciun. Anul acesta, în premieră, pe lângă sania cu reni a lui Moș Crăciun care traversează târgul, vizitatorii vor avea parte și de zăpadă artificială.

Și în Sibiu s-a dat startul sărbătorilor de iarnă. Mii de vizitatori au umplut Piața Mare, oameni din toate colțurile țării, dar și turiști străini.

Odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din zona centrală a Sibiului a fost pornit şi iluminatul festiv de sărbători.