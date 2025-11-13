Potrivit surselor, acesta este asociat în ia multe companii cu un austriac. Echipa Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere afaceristului și premierului Ilie Bolojan, dar până la acest moment nu au răspuns.

Mofturile lui Ilie Bolojan în timp ce românii strâng cureaua

În anul austerității promovate chiar de premierul Ilie Bolojan, Primăria din Oradea cheltuie pe luminițele de Crăciun mai mult decât anul trecut, mai exact peste 230 de mii de euro din bani publici pentru doar o lună de sclipire. Contractul de la Oradea este câștigat de către unul dintre cei mai mari abonați la afacerile cu marile primării, în domeniul iluminatului festiv.

Potrivit ultimelor informații, este vorba despre Mihai Horea Baba, un om de afaceri din Hunedoara, care a fost acuzat că a montat hidoșenii pe zeci de mii de euro și in Timișoara. Sursele spun că afaceristul este asociat în mai multe companii cu un austriac, dar și cu un offshore din Cipru, acolo unde și-ar exporta profitul din afacerile românești.

În timp ce Bolojan stinge becul în toată țara și taie în carne vie din veniturile românilor de rând, primarul din Oradea și apropiat al premierului, Florin Birta, a cheltuit anul acesta pe luminițele de Crăciun mai mult decât anul trecut, asta deși bugetul a fost de aproximativ 600 de mii de lei, s-a cheltuit aproape dublu. Contactat de Realitatea PLUS, Primarul din Oradea a transmis că afirmația potrivit căreia anul acesta s-au cheltuit sume duble pe luminile de Crăciun este falsă și, de fapt, cheltuiala din acest an este mai mică decât cea de anul trecut.