La Craiova, pregătirile sunt în toi, iar orașul mizează din nou pe spectaculozitate. Tema din acest an, „Spărgătorul de nuci”, va fi prezentă în toate decorațiunile, iar atracția principală rămâne sania Moșului care, asemenea edițiilor trecute, va „zbura” deasupra centrului orașului. Interesul turiștilor este uriaș – majoritatea locurilor de cazare din zonă sunt deja rezervate pentru weekendul deschiderii.

La Sibiu, în Piața Mare, bradul de aproape 25 de metri este deja instalat, alături de căsuțele tradiționale pregătite să ofere produse artizanale, decorațiuni, preparate de sezon și nelipsitul vin fiert. Organizatorii estimează că, până la închiderea târgului, pe 4 ianuarie, aproximativ 300.000 de vizitatori vor trece pragul uneia dintre cele mai longevive atracții de Crăciun din România.

Valul festiv se extinde în toată țara: Cluj-Napoca își aprinde luminițele în weekendul viitor, în timp ce Timișoara, Oradea, Iași, Brașov și București își vor deschide târgurile abia la finalul lunii noiembrie.

Startul oficial al sărbătorilor de iarnă aduce astfel primele orașe împodobite, primele colinde și primele preparate tradiționale care anunță apropierea Crăciunului.