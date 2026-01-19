"În momentul ăsta nu vorbește nimeni. Nu putem sfida oamenii. Oamenii ne-au dat votul. Oamenii au așteptări de la PNL Suntem o forță politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această țară care, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNȚCD. Sincer, eu n-am intrat în politică acum 6 ani și jumătate ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% și care să conteze în guvernare. Vreau să știu exact relația pe care o avem cu USR pentru că mi se pare că uneori colegi de-ai mei din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid.

Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 peimari de municipii reședință de județ și primari de sectoare. De ce nu sunt consultate asociațiile asociative. Înteleg: România trebuie să scadă cheltuielile. România s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma.

România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure, uneori, pot fi ocolite sau pot fi compensate cu măsuri de investiții. Vreau să știu care e planul, strategia de investiții a României.

Vreau să știu, deși toată lumea aleargă după resurse, după metale rare, România are metale rare, are terenuri cu metale rareși cu toate astea nu exploatăm nimic. Nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Nu știu ce facem cu ele", a declarat europarlamentarul înaintea începerii ședinței PNL de la Vila Lac.