Discuțiile dintre actualul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și fostul edil, actualmente șef al statului, Nicușor Dan, stârnesc tot mai multe controverse. Cei doi prezintă versiuni complet diferite despre starea financiară a Primăriei Municipiului București, iar întrebarea care persistă este cine spune adevărul.

Ciprian Ciucu afirmă că situația bugetară este dezastruoasă și că Primăria nu dispune nici măcar de fonduri pentru cheltuieli de bază. În replică, Nicușor Dan susține că a lăsat „Capitala pe zero”, adică fără datorii majore, și că situația a fost stabilizată la finalul primului său mandat.

Fostul primar reamintește că la preluarea funcției, în 2020, Primăria Capitalei se afla practic în faliment, cu doar 3 milioane de lei disponibili în conturi și datorii de aproximativ 3 miliarde de lei. Nicușor Dan spune că în timpul mandatului său, această balanță a fost echilibrată.

În contextul acestor declarații contradictorii, bucureștenii se întreabă ce s-a întâmplat, de fapt, cu cele 3 miliarde de lei despre care Nicușor Dan afirma că au fost acoperite, și dacă actualul primar are dreptate când spune că bugetul municipal este din nou gol.

Disputa continuă, mai ales că transparența bugetară și modul de administrare a fondurilor publice rămân teme sensibile pentru Capitală.