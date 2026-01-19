Potra și apropiații săi au fost arestați preventiv pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

DECIZIA ICCJ

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 09 ianuarie 2026 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.6. Obligă contestatorul-inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

II. Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian împotriva aceleiaşi încheieri. Desfiinţează, în parte, încheierea contestată şi, rejudecând:

În baza art. 348 raportat la art. 242 alin. (2) şi art. 218 din Codul de procedură penală, dispune înlocuirea arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian pe o durată de 30 de zile, de la 19 ianuarie 2026 până la 17 februarie 2026, inclusiv.

În baza art. 221 alin. (1) din Codul de procedură penală, obligă inculpaţii să nu părăsească imobilul în care locuiesc, respectiv:

Potra Alexandru Cosmin – imobilul situat în ... fără permisiunea organului judiciar;

Potra Dorian – imobilul situat în ... fără permisiunea organului judiciar.

În baza art. 221 alin. (2) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian au următoarele obligaţii:

să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi (în cazul inculpatului Potra Alexandru Cosmin cu coinculpaţii Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, Lup Andrei Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişcă Cristian Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu Claudiu, Panţa Dan Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan Florin, iar în cazul inculpatului Potra Dorian cu coinculpaţii Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişcă Cristian Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu Claudiu, Panţa Dan Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan Florin), precum şi cu martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv Jbara Mohamed, Dumitru Alexandrina, Burcea Marin, Ursu Adrian, Grozav Nicolae Alexandru, Luca Daniel Cosmin, Stoian Emil Ovidiu, Bagameri Ferenc Norbert, Bagameri Erik Robert, Rus Traian Augustin, Velcherean Răzvan Marcel, Lup Florina Gabriela, Doroga Dorel Cristian, Bădeancă Darius Florin, Bîlu Bogdan Andrei, Prisăcariu Adrian Cosmin, Costea Nicolae, Pop Ioan Emil, Gligor Adrian Antonio, Vasiu Darius Ovidiu, Roşca Adrian Sebastian, Sechila Eugen Ionuţ.

În baza art. 221 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune ca inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

În temeiul art. 221 alin. (3) raportat la art. 215 alin. (2) lit. j) din Codul de procedură penală, impune inculpaţilor Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian obligaţia să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

În baza art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Desemnează cu supravegherea inculpaţilor Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

În baza dispoziţiilor art. 221 alin. (8) din Codul de procedură penală, copia încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpaţilor, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, ca organ desemnat cu supravegherea, Poliţiei Municipiului Mediaş, ca organ de poliţie în a cărei circumscripţie locuiesc cei doi inculpaţi, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.

Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor:

Potra Alexandru Cosmin (...) de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 3/U din data de 28.02.2025, emis în baza încheierii nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 462/1/2025, definitivă prin încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025, pronunţată de completul de judecători de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 522/1/2025, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză;

Potra Dorian (...) de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 2/U din data de 28.02.2025, emis în baza încheierii nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 462/1/2025, definitivă prin încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025, pronunţată de completul de judecători de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 522/1/2025, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiilor formulate de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 19 ianuarie 2026.

CONTEXT

Potra, fiul și fratele său au fost aduși în țară din Dubai pe 20 noiembrie 2025, iar o zi mai târziu au primit mandatele de arestare.

Pe 9 ianuarie, Curtea de Apel București a menținut măsura până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Cei trei au contestat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, care urmează să o dezbată în cursul zilei de luni, 19 ianuarie.

Horațiu Potra, prins în Dubai în luna septembrie, a fost de acord să fie adus în țară, motiv pentru care procedurile s-au derulat rapid. Mercenarul a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României.