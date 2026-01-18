Întâlnire de urgență la Bruxelles între ambasadorii UE

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit duminică seara, la Bruxelles, pentru a coordona un răspuns comun după ce Donald Trump a anunțat intenția de a impune taxe vamale de 10% asupra importurilor provenite din opt state europene, începând cu data de 1 februarie. Liderul de la Casa Albă a legat această măsură de opoziția acestor țări față de ideea ca Groenlanda să ajungă sub controlul Statelor Unite, scrie Boolmberg.

Instrumentul anti-coerciție, readus în discuție

Conform acelorași surse, una dintre opțiunile analizate este activarea instrumentului anti-coerciție al Uniunii Europene, un mecanism de apărare comercială conceput pentru a contracara presiunile economice exercitate de guverne străine. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat duminică faptul că Uniunea ar trebui să ia în considerare utilizarea acestui instrument în contextul actual.

Taxele de represalii, din nou pe agenda europeană

Uniunea Europeană aprobase încă de anul trecut tarife de retorsiune aplicabile produselor americane în valoare de 93 de miliarde de euro, însă punerea lor în aplicare fusese suspendată după ce Washingtonul și Bruxelles-ul ajunseseră la un acord comercial. În urma noii amenințări tarifare lansate de Donald Trump, europarlamentarii au transmis că ar putea amâna ratificarea acelui acord, potrivit Bloomberg.

Reacția comună a statelor europene vizate

Cele opt state europene vizate de tarifele anunțate de administrația americană au emis duminică o declarație comună în care condamnă măsura și avertizează că aceasta ar putea submina relațiile transatlantice și ar putea duce la o escaladare mai amplă. Guvernele semnatare au transmis că amenințarea riscă „o spirală descendentă periculoasă”, într-un moment sensibil al relațiilor dintre Washington și unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi, pe fondul disputelor legate de suveranitate, securitate și comerț.

Solidaritate declarată cu Danemarca și Groenlanda

Statele europene și nordice au reafirmat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda, subliniind principiile suveranității și integrității teritoriale. „Suntem pe deplin solidari cu Regatul Danemarcei și cu poporul Groenlandei. Continuând procesul început săptămâna trecută, suntem pregătiți să intrăm într-un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale, pe care le susținem ferm. Amenințările cu taxe vamale subminează relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă”, se arată în declarația comună.

Groenlanda, punct strategic în disputa transatlantică

Anunțul făcut sâmbătă de Donald Trump pare să fi avut ca obiectiv folosirea tarifelor ca instrument de presiune pentru a forța deschiderea unor discuții legate de Groenlanda, teritoriu semi-autonom aparținând Danemarcei, aliat NATO al Statelor Unite, pe care liderul american îl consideră esențial pentru securitatea națională a SUA.

Conflictul SUA-UE explodează. Trump lovește Europa cu taxe pentru refuzul de a preda Groenlanda. Germania, Franța și Marea Britanie, pe lista neagră

Avertismente din partea UE și NATO

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că eventualele diviziuni între Statele Unite și Europa ar putea fi speculate de China și Rusia. „Dacă securitatea Groenlandei este în pericol, putem aborda acest subiect în cadrul NATO. Taxele riscă să sărăcească atât Europa, cât și Statele Unite și să submineze prosperitatea noastră comună”, a declarat aceasta.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat că a discutat cu Donald Trump și a subliniat faptul că demersurile diplomatice continuă. „Vom continua să lucrăm la acest subiect și aștept să îl revăd la Davos, mai târziu în această săptămână”, a afirmat Rutte.

Londra și Copenhaga, în dialog direct cu Washingtonul

Premierul britanic Keir Starmer a purtat, la rândul său, o convorbire cu Donald Trump. Un purtător de cuvânt al Downing Street a precizat că liderul de la Londra i-a transmis președintelui american că „aplicarea de taxe vamale împotriva aliaților pentru că urmăresc securitatea colectivă a aliaților NATO este greșită”. Discuția a avut loc după consultări cu premierul danez Mette Frederiksen și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Critici și din partea aliaților apropiați ai lui Trump

Planul a fost criticat inclusiv de unii dintre aliații europeni ai lui Donald Trump. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, considerată una dintre cele mai apropiate voci europene de președintele american, a declarat că a discutat direct cu acesta despre tarife și a calificat măsura drept „o greșeală”. Meloni a precizat că eventualele desfășurări de trupe europene în Groenlanda au ca scop asigurarea securității împotriva „altor actori” și nu sunt îndreptate împotriva Statelor Unite.

Statele lumii nu se grăbesc să dea curs invitației lui Trump. Doar o țară a acceptat să intre în Consiliul pentru Pace