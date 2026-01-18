În pragul Zilei Unirii, AUR anunță mobilizarea unui număr record de parlamentari care vor vizita comunități românești din Diaspora pentru a lansa un program pilot menit să faciliteze revenirea celor care doresc să se întoarcă în țară. Inițiativa vizează peste 40 de comunități și implică un efort logistic considerabil din partea filialelor AUR din străinătate.

Peste 50 de membri ai partidului se vor deplasa în mai mult de 40 de comunități din Diaspora pentru a promova programul pilot „Înapoi Acasă”, menit să faciliteze revenirea românilor în țară.

O inițiativă cu impact logistic major

Organizarea programului a implicat un efort considerabil din partea filialelor AUR din afara granițelor, care au coordonat deplasările parlamentarilor și întâlnirile cu românii din comunitățile vizitate. Programul oferă informații concrete despre modalitățile prin care cei interesați se pot întoarce în România și se reintegra în societatea românească.

Evenimente dedicate Zilei Unirii

În paralel, parlamentarii din țară vor participa la evenimente publice organizate de Ziua Unirii în orașe precum Iași și Focșani, precum și la depuneri de coroane în fiecare județ. Acțiunile urmăresc atât celebrarea momentului istoric, cât și crearea unui cadru de susținere pentru românii din Diaspora care vor să se întoarcă acasă.

Sprijin pentru românii din străinătate

Programul „Înapoi Acasă” se concentrează pe oferirea de suport practic și informațional celor care doresc să revină în România. Pe lângă întâlnirile directe, AUR pune la dispoziția românilor din afara țării aplicații și canale de comunicare prin care aceștia pot primi detalii despre pașii necesari pentru întoarcere.

Inițiativa a fost anunțată de liderul AUR, George Simion, pe pagina sa de socializare

„Nu vă luăm casele! Cred că până acum ați înțeles asta. Dar ne organizăm pentru reunirea românilor când vom reveni stăpâni în propria Țară!

Pe 24 Ianuarie, de ziua Unirii, peste 50 de parlamentari AUR vor veni în peste 40 de comunități românești din Diaspora pentru a lansa programul pilot “Înapoi Acasă”, calea concretă prin care pregătim revenirea celor care își doresc sau își vor dori să revină în România. E un uriaș efort organizatoric făcut de filialele AUR din Diaspora, vă îndemn să participați în țara unde sunteți. Vă ofer detaliile concrete prin mesaj privat sau le găsiți în Aplicația AUR.