"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină, în această după-amiază, în comuna Florești-Stoenești, după ce mai multe persoane au anunțat autoritățile că au observat, în extravilanul localității, pe un drum agricol, un tânăr care se afla sub un ATV. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și poliția", informează autoritățile.





Pompierii au constatat că un tânăr, în vârstă de 28 de ani, se afla sub un ATV.



"Salvatorii au extras victima de sub ATV, însă, din nefericire, aceasta nu a mai putut fi salvată, personalul medical declarând decesul", precizează ISU Giurgiu.

